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"أجمد رئيس".. رانيا يوسف تتألق مع رئيس نادي برشلونة

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 03:03 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
مي مرسي
شاركت الفنانة رانيا يوسف، عدد من الصور لها جمعتها برئيس نادي برشلونة،وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهرت "يوسف" بإطلالة أنيقة أبهرت من خلالها الجمهور حيث ارتدت فستان باللون الأصفر واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفها، كما كتبت تعليقا قائله: "Barcelonaانا مع أجمد رئيس نادي في العالم".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا ياسين هو الجزء الثاني من مسلسل "الحرامي"، الذي عرض على إحدي المنصات، وهو من إخراج أحمد الجندي ويشاركة في البطولة أحمد داش، بيومي فؤاد.
"أجمد رئيس".. رانيا يوسف تتألق مع رئيس نادي برشلونة
"أجمد رئيس".. رانيا يوسف تتألق مع رئيس نادي برشلونة
"أجمد رئيس".. رانيا يوسف تتألق مع رئيس نادي برشلونة
"أجمد رئيس".. رانيا يوسف تتألق مع رئيس نادي برشلونة

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رانيا يوسف رئيس نادي برشلونة اخبار الفجر الفني إطلالة انيقة

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