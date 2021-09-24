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وكيل "شباب الدقهلية" يشهد انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي النصر

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
محمد كشك
شهد اليوم الجمعة علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية انتخابات الجمعية العمومية العادية ومتابعة سير العملية الانتخابية بنادى النصر الرياضي.

وكان ذلك بحضور الدكتور أحمد الفرارجى مدير عام إدارة الهيئات الرياضية بالمديرية والمهندس محمود ابو النيل مدير عام الإدارة الهندسية ومحمود ابراهيم مدير عام إدارة شباب حى شرق وإشراف قسم الهيئات الرياضية بإدارة شباب حى شرق.

وكان في شرف استقبال علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية محمود ابراهيم عبد الهادي مدير عام إدارة شباب حى شرق وعلى الحفناوي المدير التنفيذي لنادي النصر الرياضي.

وتدار العملية الانتخابية بإشراف قضائي كامل برئاسة المستشار عبد السلام محمود المشرف على العملية الانتخابية بنادى النصر الرياضي وتحت إشراف اللجنة الأولمبية المصرية وإشراف إدارة الهيئات الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

والجدير بالذكر أنه قد بدأت عملية التصويت فى الجمعية العمومية فى تمام الساعة التاسعة صباحًا

وتجرى عملية الانتخابات في الجمعية العمومية العادية بنادى النصر الرياضي على انتخاب مجلس إدارة نادي النصر الرياضي بالكامل الدورة ٢٠٢٥٢٠٢١وقد اكتمل النصاب القانوني لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية بنادى النصر الرياضي.

وسوف يتم مناقشة جدول الأعمال الجمعية العمومية بنادى النصر الرياضي بعد عملية الفرز واعلان نتيجة الانتخابات طبقا للمادة ١٧ من القانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ ولائحة النظام الأساسي للنادى الصادرة بتاريخ ٢٠١٧٠٨٢٨ والمعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية.

وتتم العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة وإجراءات احترازية فى ظل وجود فيروس كورونا الجديد مع تعقيم أماكن التصويت ومراعاة التباعد الاجتماعي.
وكيل "شباب الدقهلية" يشهد انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي النصر
وكيل "شباب الدقهلية" يشهد انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي النصر
وكيل "شباب الدقهلية" يشهد انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي النصر
وكيل "شباب الدقهلية" يشهد انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي النصر
وكيل "شباب الدقهلية" يشهد انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي النصر
وكيل "شباب الدقهلية" يشهد انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي النصر
وكيل "شباب الدقهلية" يشهد انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي النصر
وكيل "شباب الدقهلية" يشهد انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي النصر
وكيل "شباب الدقهلية" يشهد انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي النصر
وكيل "شباب الدقهلية" يشهد انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي النصر

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نادي المنصورة علاء الشربيني

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