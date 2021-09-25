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خاص.. مروان يونس :" أظهر في " عروستي" بشخصيتي الحقيقية.. وأصبحت أكره السوشيال ميديا

السبت 25/سبتمبر/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز - مي مرسي تصوير: عبير احمد
كشف الفنان والمذيع مروان يونس، لـ "الفجر الفني" تفاصيل دوره في فيلم " عروستي" أثناء تواجده في العرض الخاص به مشيرًا إلي أنه اول دور كامل له في التمثيل وسعد للغاية بهذة التجربة.



وأضاف:" الكواليس جميعها كانت لذيذة بالإضافة إلي أننا أصدقاء،كل أبطال الفيلم ظهروا بشكل كليشيه من شخصياتهم الحقيقية "


كما تحدث مروان يونس، عن رأيه في الانتقادات التي تعرض لها البرومو عند عرض مشهد " الشراب " قائلًا:" احنا حكمنا على الفيلم قبل ما ينزل ومعرفناش اي الهدف من وضع المشهد،البطل في الفيلم عارف أنها بتحب الفيلم فحب يجبلها هذا الشراب"


كما كشف عن علاقته بالسوشيال ميديا قائلًا:" السوشيال ميديا أصبحت ضرورية ومهمه ولكن تغيرت نظرتي لها ولا أفضلها "

فيلم "عروستي " من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز.
خاص.. مروان يونس :" أظهر في " عروستي" بشخصيتي الحقيقية.. وأصبحت أكره السوشيال ميديا
خاص.. مروان يونس :" أظهر في " عروستي" بشخصيتي الحقيقية.. وأصبحت أكره السوشيال ميديا

الكلمات المفتاحية

مصطفى البربري مروان يونس عروستي الفجر الفني

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