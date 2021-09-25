موجز البرلمان| تقرير التنمية البشرية أبلغ رد على المشككين حول ملف حقوق الإنسان





ونعرض في التالي نشرة " موجز البرلمان":



طلب إحاطة لـ 5 وزراء للاستفادة من الأراضي غير المستغلة وسرعة البت في طلبات التخصيص



تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الأوقاف، الزراعة، الرى، السياحة والآُثار، والتنمية المحلية، بشأن عمل حصر شامل ودقيق لكافة الأراضي غير المستغلة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.





هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.



نائب: تقرير التنمية البشرية أبلغ رد على المشككين حول ملف حقوق الإنسان



قال الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، إن ما تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة فى كافة الملفات يعد إنجازا على الأرض، بشهادة مؤسسات دولية. التفاصيل منقال الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، إن ما تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة فى كافة الملفات يعد إنجازا على الأرض، بشهادة مؤسسات دولية.





من هنــــــــــــــــــــــــــا.



برلماني: القيادة السياسية وضعت خطة من أجل القضاء على العشوائيات نهائيًّا



أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس النواب، أن تقدم مصر المرتبة 38 في مؤشر الدول الأكثر أمانًا في العالم والمرتبة 13 في مؤشر المخاطر الاجتماعية لعام 2021، يعكس جهود القيادة السياسية في الاهتمام بملف تطوير العشوائيات، فضلًا عن حرصها المستمر لتوفير "حياة كريمة" لكل مواطن.



التفاصيل من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.



نائب بالشيوخ: المجمعات الصناعية تؤكد عزم الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات



أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء المجمعات الصناعية بالصعيد يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة للنهوض بالقطاع الصناعي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يخلق نوعًا من التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والصغيرة. التفاصيلأكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس النواب، أن تقدم مصر المرتبة 38 في مؤشر الدول الأكثر أمانًا في العالم والمرتبة 13 في مؤشر المخاطر الاجتماعية لعام 2021، يعكس جهود القيادة السياسية في الاهتمام بملف تطوير العشوائيات، فضلًا عن حرصها المستمر لتوفير "حياة كريمة" لكل مواطن.التفاصيلأكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء المجمعات الصناعية بالصعيد يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة للنهوض بالقطاع الصناعي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يخلق نوعًا من التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والصغيرة.









وكيل "قوى عاملة البرلمان" يثمن قرار عودة عمل المصريين للدول العربية



ثمنَّ النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قرار الحكومة بشأن عودة العمالة المصرية لبعض الدول العربية، ويأتي ذلك في إطار المشاركة في جهود البناء والتعمير في البلدان العربية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد من الخطوات الفاعلة لتحقيق التكامل العربي.



التفاصيل من التفاصيل من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا. ثمنَّ النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قرار الحكومة بشأن عودة العمالة المصرية لبعض الدول العربية، ويأتي ذلك في إطار المشاركة في جهود البناء والتعمير في البلدان العربية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد من الخطوات الفاعلة لتحقيق التكامل العربي.التفاصيل من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.