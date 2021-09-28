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كومان: مباراة بنفيكا مُعقدة لكنها ليست حاسمة

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 01:32 م
كومان
كومان
علي نبوي
اعترف الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة بأهمية مباراة فريقه غدًا أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كومان: مباراة بنفيكا مُعقدة لكنها ليست حاسمة
كومان قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد :"بنفيكا فريق قوي ويملك أسماء كبيرة،ستكون مباراة جميلة، وعلينا أن نحظى بنتيجة جيدة من هذا اللقاء".

وأضاف :"هذه مباراة هامة، لكنها لن تكون حاسمة، ولن تحدد المتأهل للدور المقبل من البطولة".

وأوضح :"باراة ليفانتي لعبنا بشكل جيد، وهذا ما نرغب فيه. ضغطنا على الخصم، ووجدنا المساحات، وسجلنا أهدافًا لكن مباراة بنفيكا، ستكون محتلفة".

وزاد :" لعب عدة مباريات خلال فترة وجيزة أمر صعب على اللاعبين. لكن علينا أن نقاتل من أجل الحصول على نتيجة جيدة".

وواصل :" أنا أتوقع مباراة معقدة أمام بنفيكا. لا أعتقد أنه فريق سيترك لنا الكثير من المساحات لأن العقلية البرتغالية تعتمد على السيطرة على إيقاع المباراة".

وأردف :"برشلونة يلعب دائمًا من أجل الفوز، نريد السيطرة على المباراة، وخلق مساحات، وتسجيل أهداف باللاعبين الذين نملك".

وأشار :"لقد حللنا أداء بنفيكا ونعلم نقاط قوتهم. سنسعى لإيقافهم والتحكم بالكرة، رغم علمنا بمدى قوتهم في المرتدات بسبب سرعة لاعبيهم".

وعن رأيه في موعد عودة أنسو فاتي لمنتخب إسبانيا رد قائلًا :"لا أستطيع إعطاء رأيي بشأن عودة فاتي للمنتخب، لكن علينا أن نذكر أن فاتي غاب عن الملاعب بمدة 10 أشهر".

واختتم تصريحاته :"نحن نحترم الخصم، وهم يملكون امتياز اللعب أمام جمهورهم وعلى أرضهمن دون شك سيرغبون في الفوز بالمباراة. ونحن كذلك سنسعى لذات الأمر سواء لعبنا على أرضنا أو خارجها".

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نادي برشلونة كومان رونالد كومان برشلونة

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