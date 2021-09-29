إصابة شخصين في حادث مروري بطريق مصر أسيوط الزراعي

أصيب شابان في حادث مروري بطريق "مصر أسيوط" الزراعي، جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود مصابين بطريق "مصر أسيوط" الزراعي، بالقرب من قرية منيل شيحة بمركز أبو النمرس.



ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين إصابة شابين في حادث انقلاب دراجة نارية، وجرى نقلهما إلى أقرب مستشفى، وتم رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.