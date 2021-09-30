نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق مانشستر يونايتد، في تحقيق رقمًا قياسيًا جديدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا.





كريستيانو رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا

وتواجد رونالدو في تشكيلة يونايتد لمباراة فياريال في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال، والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين لهدف.





وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن رونالدو خاض المباراة رقم 178 في دوري الأبطال، متفوقًا على إيكر كاسياس الحارس الأسطوري لريال مدريد، كأكثر المشاركين في البطولة الأوروبية.





وبات كاسياس الآن في المركز الثاني بواقع 177 مباراة، بينما يأتي ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في المركز الثالث بـ 151 مباراة، متساويًا مع تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة.