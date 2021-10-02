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فاليري أبو شقرا تنشر صورة مع طفليها بالمطار

السبت 02/أكتوبر/2021 - 05:58 ص
فاليري أبو شقرا
فاليري أبو شقرا
لمياء علي
نشرت الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة ​فاليري أبو شقرا​ صورة قي حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وثقت فيها أول رحلة سفر لتوأمها.

وظهرت فاليري برفقة زوجها في المطار حامليْن كل منهما واحد من التوأم، وكتبت تعليقاً قالت فيه: "أول سفرة لأولادي".

كما بدت عفوية وبمظهر كاجوال، إذ إرتدت جينز وتوب سوداء اللون.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها أبو شقرا صورة التوأم، فكانت شاركت المتابعين صورة لها بالبيجاما الزهرية في غرفة نوم توأمها وهي تحمل إحداهما، وقد بدت خلفها على الحائط رسمة لبجعتين باللون الزهري وسريران، كل سرير لطفلة.

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