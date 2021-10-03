التعليم تطالب المعلمين المسجلين بالالتزام بموعد التطعيم ضد كورونا

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي والذين قاموا بالتسجيل على الموقع الرسمي لتلقى لقاح كورونا، بضرورة الالتزام بالمواعيد والأماكن المحددة لتلقى اللقاح وعدم التخلف عن تلك المواعيد.



متابعة موقف تطعيم العاملين بقطاع التربية والتعليم



وأكدت الوزارة في خطاب تم إرساله للمديريات التعليمية، المتابعة المستمرة لموقف تطعيم العاملين بقطاع التربية والتعليم حتى يمكن الانتهاء من تطعيم العاملين بقطاع التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد، وعدم التزام العاملين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الخاص بتلقي اللقاح بالتوجه في المواعيد والأماكن المحددة لهم لتلقى اللقاح، مشددة على أن وزارة الصحة والسكان قامت بتنشيط الطلبات الخاصة بهم وجاري إرسال رسائل مرة أخرى تتضمن المواعيد والاماكن المحددة لتلقى اللقاح.

