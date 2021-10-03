"شايفاكوا قدام عيني وانتوا بتتألموا".. برسالة حزينة إيمي سمير غانم تتذكر والديها

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة لوالديها معبرة بذلك عن حزنها الشديد لفقدهما، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت "إيمي" على الصورة قائلة:" كل لحظه بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني وانتوا بتتألموا وآنا ودنیا مش عارفين نعمل حاجه.. الحمدلله الحمدلله الحمدلله بس انا مش عارفه اکون تمام كل وقت بيعدي كنت فاكره هکون احسن بس الحقيقه اني اوحش من الاول وكل حاجه عملتها بس مش بهدا".



وتابعت قائلة:" الحمدالله علي نعمه الصلاه والتسبيح والدعاء اكيد بطلب من كل بيحبني يدعيلي اكون كويسه واصبر اكتر من كده والحمدالله علي اي ابتلاء انا راضيه".

