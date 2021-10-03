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"شوقي" عن إقبال أولياء الأمور على الدروس الخصوصية: مستغرب

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 11:21 م
طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
داليا الحسين
علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على واقعة ضبط سناتر دروس خصوصية قائلًا: "اتكلمنا كتير.. ومستغرب وبيلومونا على الدروس وتطوير التعليم!.. الدروس الناس بتروح باختيارها مش عشان مفيش تعليم"، منوها إلى أن التعليم المصري يوفر اليوم وسائل تشمل جميع المصادر العلمية لم تكن متواجدة في العهود السابقة".

وزير التعليم
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد" إن المصادر مناسبة للغني والفقير كي لا يضطر للجوء للدروس"، منوها إلى أن السناتر تكلف أولياء الأمور أموال، إضافة إلى أن كثيرا ممن يدرسون بها غير مؤهلين.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الطلاب الذين اعتمدوا على المنصات التعليمية، ولم يلجؤوا إلى الدروس الخصوصية كانوا أصحاب المراكز الأولى في الامتحانات السابقة.

وتساءل: "الجميع يسأل ليل نهار عن كيفية حضور الطلاب في المدرسة خلال العام الجديد رغم أن الدولة وفرت لقاحات كورونا؟ هل أولياء الأمور يخشون من المدارس والوضع مختلف مع السناتر؟".

الدروس الخصوصية 
ووجه رسالة إلى أولياء الأمور، قائلا: "ذهاب أولادكم إلى الدروس الخصوصية أذى وليس واجب عليكم كما تتوقعوا، بتعملوا كده ليه، افتحوا قناة مدرستنا والبث المباشر وباقي المصادر المختلفة".

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وزير التعليم طارق شوقي الدروس الخصوصية التعليم

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