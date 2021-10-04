هل إعصار شاهين السبب في عطل "الفيسبوك والواتساب"؟.. خبير اتصالات يجيب

قال المهندس أحمد فايد، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تعطل منصات التواصل الاجتماعي حدث في العالم كله، وشمل "الفيسبوك، والواتساب، وانستجرام"، وعدد من المواقع الأخرى المتعلقة بالبزنيس.



وأشار "فايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الإثنين، إلى أن هذا العطل ليس الأول من نوعه حيث حدث الشهر الماضي عطل في منصة انستجرام لمدة 16 ساعة، منوها بأن الشركة المالكة لهذه المنصات أصدرت بيانا تعتذر فيه عن العطل، ولم يعلنوا عن سبب المشكلة ولا الوقت المحدد لإصلاح العطل.



واستبعد أن يكون إعصار شاهين السبب في عطل منصات التواصل الاجتماعي، نظرا لأن العطل عالمي وليس في منطقة الشرق الأوسط فقط، منوها بأن هناك خبراء يتوقعون أن هناك هجمات سيبرانية هى السبب في العطل، أو خطأ بشري، أو عطل في "السيرفرات".



ولفت إلى أن المواطنين اعتقدوا أن لديهم مشكلة في الإنترنت عند تعطل منصات التواصل الاجتماعي، فحدث إقبال كبير على مقدمي خدمة الإنترنت.



