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موجز البرلمان| "الشيوخ" يرفض رفع الحصانة عن 3 نواب

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 09:27 م
أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة - دينا عبد الستار
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:

مجلس الشيوخ يرفض طلبات رفع الحصانة عن 3 نواب

رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، اليوم الثلاثاء، طلبات لرفع الحصانة عن 3 أعضاء بالمجلس.. لمتابعة القراءة إضغط هنا

رئيس "الشيوخ" يُعلن فتح باب تعديل رغبات الانضمام للجان النوعية

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، اليوم الثلاثاء، فتح باب تعديل رغبات الانضمام للجان النوعية بالمجلس، وأمهل الأعضاء مدة زمنية حتى الثانية مساء اليوم، لتلقى طلبات تعديل الرغبات، إستعدادا لإجراء إنتخابات هيئات مكاتب اللجان غدا.. لمتابعة القراءة إضغط هنا

أبوشقة مُهنئًا الرئيس بذكرى أكتوبر: حفظ الله مصر وجيشها العظيم

أرسل المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، برقيات تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.. لمتابعة القراءة إضغط هنا

برلمانية: التنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة سلوك إجرامي خطير

رحبت النائب ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، بموافقة المجلس على مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أنه يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.. لمتابعة القراءة إضغط هنا


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