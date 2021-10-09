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استمرار حبس ديلر لحيازته 15 قطعة حشيش بكرداسة

السبت 09/أكتوبر/2021 - 12:57 م
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المتهم، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لإتجاره في مخدر الحشيش بكرداسة

باشرت  النياية العامة، بشمال الجيزة التحقيق مع ديلر  لاتجاره في مخدر الحشيش  واعترف المتهم بحيازته لمخدر للأقراص  ومبلغ مالي، بكرداسة.

وأفاد في اعترافاته أمام النيابة، أنه لجأ لتجارة المخدرات، لتكوين ثروة  ويروج لتجارة المخدرات في منطقته، ويقوم بتخزين المخدرات بمنزله،استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها.

واضاف في اعترافاته، أنه ضبط بحوزته علبة سجائر، وبداخلها 15قطعة صغيرة حشيش، بالإضافة لمبلغ مالي 2000جنيه مقابل الإتجار.

وأفادت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته  15 قطعة حشيش، ومبلغ مالي

وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط ديلر لاتجاره في المخدرات بكرداسة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته عدد من قطع الحشيش، وهاتف محمول، مبلغ مالى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

محكمة شمال الجيزة حبس ديلر التجارة في المخدرات

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