محام طبيب واقعة السجود للكلب: هاتف موكلي تعرض للاختراق (فيديو)

قال المستشار هاني حمودة، محامي الطبيب صاحب واقعة "السجود للكلب"، إنه جرى الاستئناف على الحكم الصادر في القضية لجلسة 16 أكتوبر، موضحًا أنهم لم يترافعوا في الجلسة الأولى، مضيفًا: "كان لنا طلب جوهري متعلق بتنفيذ قرارات صدرت من النيابة العامة بشأن الاستعلام عن أول موقع نشر الفيديو".





وأشار "حمودة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن موكله لم ينشر الفيديو، وهاتفه جرى اختراقه وتعرض للابتزاز بسبب صورة لإحدى أقاربه، مضيفًا: "عم عادل الممرض له حق يضايق، ولكن موكلي الدكتور عمرو لم ينشر الفيديو".



