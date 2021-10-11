تصريح جديد شديد اللهجة من وزير الري عن السد الإثيوبي (فيديو)

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هناك قلق لدى المصريين من أزمة السد الإثيوبي، وهذا القلق طبيعي لكنه لا يجب أن يكون مرضي.





وأضاف "عبد العاطي"، خلال حوار مفتوح مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد من رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف وعدد من الإعلاميين والصحفيين، والمذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن ملف سد النهضة مر بمراحل متعددة، والوضع شبه متجمد حاليًا، مشيرا إلى أن هناك اتصالات على مستويات مختلفة، لكنها لا ترقى لطموحاتنا، وبالتالي فالوضع شبه متجمد لحين وجود أمور واضحة.



