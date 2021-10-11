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تصريح جديد شديد اللهجة من وزير الري عن السد الإثيوبي (فيديو)
الإثنين 11/أكتوبر/2021 - 03:23 م
رقية جمال
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هناك قلق لدى المصريين من أزمة السد الإثيوبي، وهذا القلق طبيعي لكنه لا يجب أن يكون مرضي.
وأضاف "عبد العاطي"، خلال حوار مفتوح مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد من رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف وعدد من الإعلاميين والصحفيين، والمذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن ملف سد النهضة مر بمراحل متعددة، والوضع شبه متجمد حاليًا، مشيرا إلى أن هناك اتصالات على مستويات مختلفة، لكنها لا ترقى لطموحاتنا، وبالتالي فالوضع شبه متجمد لحين وجود أمور واضحة.
وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن طلبات مصر لاستئناف المفاوضات تتمثل في أن يكون التفاوض بهدف الوصول لاتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل وهو موقف مصري ثابت وأساسي، وأن يكون هناك آلية واضحة للتفاوض ومدة زمنية محددة، مع وجود مراقبين دوليين، مشددًا على أن مصر جادة في التفاوض، وعلى الطرف الأخر إثبات جديته، مؤكدا على أن مصر لن تنتظر حدوث ضرر بالغ، ومن يحدث ضرر بالغ بنا يتحمل مسئوليته.