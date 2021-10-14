تعرف على مفاجأة الأغنية الإفتتاحية لـ مهرجان الجونة السينمائي

شوقت الإعلامية بوسي شلبي، جمهورها للأغنية الإفتتاحية لمهرجان الجونة السينمائي، حيث شاركت فيديو جمعها بالمنتج ريد وان، والمطرب نعمان بلعياشي عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "شلبي" تعليقا على الفيديو قائلة: "انتظروا مفاجاة بكرى في مهرجان الجونة مع نجوم المغرب ومحمد رمضان وأغنية الافتتاح شكرا شذى حسون على الجمعة الحلوة".



وطرح الفنان محمد رمضان، منذ قليل أغنيته "جو بنات" والتي تعد الأغنية الرسمية لـ محمد رمضان بمهرجان الجونة السينمائي.