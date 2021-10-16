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"الموسيقيين" تكشف مصير حفل "شب جديد"
السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:03 ص
قال الموسيقار محمد أبو زيد، وكيل أول نقابة الموسيقيين، إن النقابة أصدرت قرارا عاجلا بشأن حفل مغني الراب "شب جديد"، يقضي بمنع إقامة حفله القادم.
وأضاف "أبو زيد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن النقابة تفاجئت بالإعلان عن حفل غنائي لـ"شب جديد"، بعد واقعة "مروان بابلو" والذي غنى فيها "مروان إني ببابك"، مستخدما في ذلك كلمات ابتهال "مولاي إني ببابك" للشيخ سيد النقشبندي.
وتابع، أن نقابة الموسيقيين خاطبت المكان المنظم لحفل مغني الراب "شب جديد"، وتفهم الأمر وقام بإلغاء الحفل على الفور استجابة لنقابة الموسيقيين والذي كان مقررا له 20 أكتوبر الجاري، بالإضافة لمنعه من الغناء في مصر بشكل عام.