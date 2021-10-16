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في ختام معرض "تراثنا".. إقبال كبير علي جناح منتجات التمكين الاقتصادي "أبيس وكليم إن"

السبت 16/أكتوبر/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
حظي جناح منتجات التمكين الاقتصادي "أبيس وكليم إن" والتي يدعمها قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير بإقبال كبير من جمهور معرض تراثنا للحرف اليدوية الذي اختتم مساء امس حيث حازت المنتجات المعروضة علي اعجاب زوار المعرض وشهد الجناح مبيعات قوية لمنتجات الاسر الاولي بالرعاية ممن توفر لهم مؤسسة مصر الخير فرص للعمل داخل مصانعها للسجاد اليدوي بأبيس بالاسكندرية ومصانع الكليم اليدوي باصفيح بمحافظة الجيزة.

وأعربت سهير عوض مدير برنامج الغارمين عن سعادتها للمشاركة للمرة الثانية بمعرض تراثنا لنجاحه الكبير ولما يحظي به المعرض من إهتمام القيادة السياسية حيث قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحه وتفقد سيادته جميع المنتجات لتشجيع العارضين المشاركين ودعمهم للاهتمام بالحرف التراثية والتوسع في إنتاجها وتوفير منافذ تسويق لهم لانها تمثل مستقبل واعد للأسر المنتجة للحرف اليدوية في كافة ربوع مصر.

وأضافت عوض أن المؤسسة شاركت في هذا المعرض والذي شهد رواج كبير في دورته الاخيرة من 9 الي 15 اكتوبر الجاري وإقبالا كبيرا من الزوار والمهتمين بالمنتجات اليدوية والتراثية ، لافتة إلى أن القطاع شارك بمنتجات مصانع أبيس والتي تنتج مختلف التصميمات من السجاد اليدوي الذي يضاهي الماركات العالمية، إلى جانب الكليم والذي أصبح الأن علامة تجارية متميزة تعرف باسم كليم إن، والشيلان السيناوية، والملح السيوي، وهي المنتجات التي تتواجد بها المؤسسة في السوق المصري منذ سنوات، بل و تنافس مثيلاتها في الخارج، حيث تصدر لعدد من الدول العربية والاجنبية.

واضافت " عوض"، في تصريحات في ختام المعرض أن المؤسسة حرصت على المشاركة في تراثنا ، كونه أكبر معرض إقليمي للحرفيين والفنانين المتخصصين كما أنه مثل فرصة ذهبية لعرض المنتجات وتسويقها.

الكلمات المفتاحية

جناح التمكين الاقتصادي الاقتصاد اخبار مصر اخبار الاقتصاد

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