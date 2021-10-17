بالبينك.. درة تتألق بأحدث ظهور لها

شاركت الفنانة درة جمهورها بإطلالة جذابة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت "درة" وهي ترتدي فستان ستان باللون البينك كت، طويل، وبه فتحة من الظهر، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، واعتمدت على تسريحة شعر ملائمة للإطلالة وعلقت على الصورة قائلة:" من مهرجان الجونة السينمائي فيلم Captains zAATARI" أعتقد أن المواهب الشابة تستحق الفرصة.



وكانت أنطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الخميس الماضي، ومن المقرر أن يعرض خلال المهرجان 37 فيلمًا روائيّا طويلًا و15 فيلمًا وثائقيًّا و23 فيلمًا قصيرًا إضافة لستة أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.