تطورات جديدة بشأن مستقبل فرنانديز مع مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه هناك تطورات جديدة بشأن مستقبل البرتغالي برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي ينتهي عقده الحالي مع الشياطين الحمر في عام 2025.





وأكدت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز البريطانية أن المفاوضات مستمرة في الوقت الحالي بين مانشستر يونايتد وممثلي فرنانديز من أجل تجديد عقد النجم البرتغالي.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه هناك ثقة كبيرة داخل المان يونايتد بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق من أجل توقيع عقد جديد مع النجم البرتغالي المميز في نهاية المطاف.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برونو البالغ من العمر 27 عاماً شارك مع الشياطين الحمر في 92 مباراة وذلك منذ انضمامه إلى صفوفه قبل أقل من عامين، سجل خلالهم 44 هدفاً وصنع 31 تمريرة حاسمة.



