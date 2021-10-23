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بعد تبادل لإطلاق النار.. مقتل عنصر شديد الخطورة في الجيزة

السبت 23/أكتوبر/2021 - 01:00 ص
اللواء علاء سليم
اللواء علاء سليم
هبة عبد الحفيظ
لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم بالجيزة.

(عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة .. مصرع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالجيزة)

 جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة تواجد عدد من العناصر الإجرامية من محافظة شمال سيناء بالقرب من الطريق الدولى بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة ، وقيامهم ببيع المواد المخدرة علانية مستخدمين أسلحة نارية.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة من إستهدافهم حال إستقلالهم (3 دراجات نارية - سيارة ربع نقل ) ، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر إطلاق النيران ، وأسفر ذلك عن مصرع أحد العناصر الإجرامية (قائد السيارة) .

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (3 رشاش جرينوف -6 بنادق آلية – عدد من الطلقات النارية - 3 كيلو جرام من مخدر الهيروين –مبلغ مالى  – 13 هاتف محمول  - 6 ميزان حساس)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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