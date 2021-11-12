مستشار شركة إنتاج فيلم منة فضالي الجديد: محدش له عندي حاجة

توك شو
منة فضالي
منة فضالي
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قال باسم فاروق، المستشار القانوني لشركة الفاروق للإنتاج الفني، المسئول عن إنتاج فيلم منة فضالي الجديد، إنه لا يجب على أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، إصدار قرار بمنع التعامل معنا دون إجراء تحقيق ومعرفة الحقيقة قيل اتخاذ  أي القرار، مضيفا:أنا مش مسئول عن أي تعاقدات أبرمها المخرج العراقي صفاء الدين عيدي.

وتابع باسم فاروق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تقدمت ببلاغ ضد منة فضالي للمباحث الإلكترونية، لافتا أنه اشترى الفيلم دون وجود أي حقوق لأبطال العمل، مضيفا: عامل البوفيه هما اللي جايبينه يبلطج علينا ويعمل شوا، ومفيش حد ليه حقوق عندنا، مما دفع الفنانة منة فضالي للانسحاب من المداخلة على الهواء للاعتراض.

وروت الفنانة منة فضالي، تفاصيل تعرضها للتهديدات من مخرج فيلمها الجديد المخرج العراقي صفاء الدين عيدي،  والذي صورت العديد من مشاهده، وكان يتبقى لها 7 أيام تصويرًا على انتهائه فقط.

وأضافت الفنانة منة فضالي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، شعرت بصدمة كبيرة عندما رأيت الوجه الآخر للمخرج العراقي، لافتة أنه أختفى وفوجئنا بأن عنوانه المدون بالعقد غير صحيح،  "ويرفض الرد على أي مكالمات.. وعامل البوفيه "عم محمد" تم الاعتداء عليه لمطالبته بمستحقاته البالغة 2800 جنيه مقابل المشروبات التي قدمها لفريق العمل.

محمد موسى على الهواء منة فضالى

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