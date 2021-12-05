يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج الأحد 5-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الأحد 5-12-2021 لمواليد برج الدلو.

برج الدلو.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 5-12-2021

على الصعيد العاطفي

احذر من محاولة الضغط على شريكك، لأن ذلك قد يسبب حالة من العناد ربما تستمر لفترة طويلة.

على الصعيد المهني:

تحصل على فرصة للسفر في الخارج من أجل العمل، ولكن عليك التفكير جيدا في الأمر.

على الصعيد المالي:

تفكر في بيع أحد ممتلكاتك، لتسطيع سداد الديون والأقساط المتراكمة عليك.