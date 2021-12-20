تامر أمين: أنا راضي جدًا عن أداء المنتخب الوطني وضد قلب الترابيزة

انتقد الإعلامى تامر أمين، الهجوم الجماعي على أداء المنتخب الوطني بعدما حققه من نتائج طيبة وغير متوقعة في كأس العرب.

وقال "أمين"، خلال حلقة اليوم الإثنين من برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، إن ما قدمه المنتخب في الثلاث مباريات الأولى هو ما شجعنا للإدلاء بتلك التعليقات السلبية حول الأداء، وانقلبنا على أعقابنا، على حد وصفه.

وأضاف "أمين"، أن المنتخب يحتاج إلى الدعم مهما كانت درجة رضائنا عنه، قائلًا: "وأنا راضي جدًا عما حدث في البطولة العربية، واسمنا من الأربعة الكبار".

وتابع: "كلنا لنا تعليقات على طريقة كيروش، حتى لا يُفهم كلامنا خطأ، ولكن نحن ضد قلب الترابيزة تمامًا".