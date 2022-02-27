الأرثوذكسية تحيي ذكرى رحيل البابا بطرس الثاني البطريرك الـ21

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم العشرون من شهر أمشير القبطي، ذكرى رحيل البابا بطرس الثاني البطريرك الـ21 من بطاركة الكرازة المرقسية.

حسب السنكسار القبطي، ولد هذا القديس في مدينة الإسكندرية وتتلمذ على البابا أثناسيوس الرسولي، فتمثل بقداسته وتهذب بعلمه ولما رأى معلمه نموه في الفضيلة رسمه قسًا.

يقول السنكسار القبطي، وبعد ذلك رسمه أسقفًا وأرسله إلى سوريا للاشتراك مع القديس باسيليوس الكبير في مقاومة بعض البدع التي انتشرت هناك.

ويضيف: وعندما شعر البابا أثناسيوس بقرب وفاته أوصى أن يخلفه تلميذه الأنبا بطرس بطريركًا، وعندما توفي البابا أثناسيوس الرسولي أقاموا الأنبا بطرس بطريركًا سنة 373م نظرًا لما اتصف به من الفضيلة والعلم.

وتابع: جاهد وحارب هذا القديس ضد الأريوسيين كما تعلم من معلمه القديس أثناسيوس، وقد قاسى شدائد كثيرة من الأريوسيين الذين حاولوا قتله مرارًا كثيرة.

وأكمل السنكسار، اختفي البابا بطرس لمدة سنتين فأقام الأريوسيون بطريركًا غير شرعي، غير أن الشعب لم يقبله وأعادوا البابا بطرس إلى كرسيه. وعاود مقاومته للأريوسيين، وتوفي بعد أن قضي مدته على الكرسي البطريركي.