للمرة الثانية.. بدرية طلبة تهاجم محمود المهدي بسبب تصريحاته

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بدرية طلبة
بدرية طلبة
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تصدرت الفنانة بدرية طلبة الأكثر بحثا على محرك جوجل، وذلك بسبب أزمتها مع محمود المهدي طليق الفنانة منة عرفة، حيث قالت بدرية طلبة، أثناء استضافتها في برنامج "اسرار النجوم"، مع الإعلامية انجي علي الأسبوع الماضي، حول سؤال بخصوص أزمة التصريحات المتبادلة بينهما طوال الأسبوع الماضى على فيسبوك بقولها: هتفنن في أخد حقي منك.

أزمة بدرية طلبة ومحمود المهدي

بدأت أزمة الفنانة بدرية طلبة مع محمود المهدي، حينما علقت على هجومه على نقابة المهن التمثيلية في شخص الدكتور اشرف زكي وكتبت عبر حسابها على موقع فيس بوك بوست مطول موجهة الكلام إليه: "عايز تشتهر؟ إطلع اشتم فنان، عايز شهرة أكتر؟ اشتم الوسط الفني، عايز شهرة أكتر وأكتر؟ لايڤات كتير واشتم. بتشتغل إيه؟ ممثل بنتج لنفسي بفلوسي، متجوز مين؟ ممثلة. طب بعد اللايفات والشتيمة اتشهرت؟ لا طب عملت إيه؟ طلقت مراتي الممثلة! بجد ولا زي كل مرة؟".

وأتى ذلك على خلفية هجوم محمود المهدي على نقابة المهن التمثيلية، كما طالبت الفنانة بدرية النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة أي شخص يتطاول على الوسط الفني.

وكان محمود المهدي كتب  عبر خاصية ستوري في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام على خلفية وصف أشرف زكى له بالنكره خلال تصريحات تليفزيونية: “هيتم أخذ الإجراءات القانونية من شخص مفروض قدوة للفن والممثلين ومفيش حد فوق القانون، وللأسف مافيش حد هيقف معايا في ده عشان المصلحة.. بس الحمد لله الأهم من كل ده ربنا معايا، وعمري ما هسكت لما أشوف حاجة غلط”.

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