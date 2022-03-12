موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري الأبطال والقنوات والمعلق

مباراة الأهلي وصن داونز، عشاق الساحرة المستديرة والمارد الأحمر، على موعد مع المباراة المهمة التي يخوضها العملاق القاهري، اليوم السبت، أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي وصن داونز

ويستضيف استاد سوكر سيتي الجنوب إفريقي مباراة مباراة الأهلي وصن داونز ضمن إياب الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت المباراة الأولى التي جمعت الفريقين بالخسارة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وتنطلق مباراة مباراة الأهلي وصن داونز المتواجدين بالمجموعة الأولى، في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت السعودية، الخامسة بوقيت الإمارات العربية المتحدة.

أهمية مباراة الأهلي وصن داونز

ويدخل الأهلي مباراة صن داونز وفي جعبته 4 نقاط جمعها من تعادل وفوز وهزيمة، بينما يتصدر ممثل جنوب إفريقيا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، صاحبة حقوق البث الحصري، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عن نقل مباراة الأهلي وصن داونز على قناة beIN Sports 4، بتعليق علي محمد علي.