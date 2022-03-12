موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري الأبطال والقنوات والمعلق

منوعات
مباراة الأهلي وصن
مباراة الأهلي وصن داونز
Advertisements

مباراة الأهلي وصن داونز، عشاق الساحرة المستديرة والمارد الأحمر، على موعد مع المباراة المهمة التي يخوضها العملاق القاهري، اليوم السبت، أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

مباراة الأهلي وصن داونز

 

ويستضيف استاد سوكر سيتي الجنوب إفريقي مباراة مباراة الأهلي وصن داونز ضمن إياب الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت المباراة الأولى التي جمعت الفريقين بالخسارة.

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

 

وتنطلق مباراة مباراة الأهلي وصن داونز المتواجدين بالمجموعة الأولى، في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت السعودية، الخامسة بوقيت الإمارات العربية المتحدة.

 

أهمية مباراة الأهلي وصن داونز

 

ويدخل الأهلي مباراة صن داونز وفي جعبته 4 نقاط جمعها من تعادل وفوز وهزيمة، بينما يتصدر ممثل جنوب إفريقيا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز 

 

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، صاحبة حقوق البث الحصري، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عن نقل مباراة الأهلي وصن داونز على قناة beIN Sports 4، بتعليق علي محمد علي.

 

مباراة الاهلي وصن داونز موعد مباراة الأهلي وصن داونز توقيت مباراة الأهلي وصن داونز تشكيل مباراة الأهلي وصن داونز معلق مباراة الأهلي وصن داونز حكم مباراة الأهلي وصن داونز
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الاهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا وسط مفاجأت بالجملة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف حقيقة إيقاف محمود علاء لنهاية الموسم

فريد الديب يفجر مفاجأة في قضية الآثار الكبرى

عاجل.. رمضان صبحي يحسم الجدل حول موقفه من اللعب للزمالك

عاجل.. 7 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز Al Ahly vs Sundowns

مانشستر سيتي يحسم ثاني صفقاته الصيفية

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة صن داونز بدوري الأبطال

بالخطوات.. كيفية إستقبال قناة أون تايم سبورت الأرضي لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز