أسعار الدواجن اليوم الجمعة 15-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم لتسجل 38 جنيها تسليم أراض المزرعة، ويصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك النهائي بـ 43 جنيها ويختلف السعر من منطقة إلي أخري.
 

أسعار الفراخ في مصر:
 

سعر الأبيض 38 جنيها للكيلو

سعر الساسو 37  جنيها للكيلو

كتكوت أبيض 7.75_8 جنيه

كتكوت ساسو  3.5 _ 3.75 جنيه

فراخ أمهات بيضاء 30 جنيها للكيلو

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض 53.5 جنيه والبيض الأحمر 56.5 جنيه والبيض البلدى يسجل 56.5 جنيه، وهذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب المحلات والسلاسل التجارية.

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