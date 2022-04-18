محافظ قنا يستقبل 53 مواطنا للاستماع إلى شكواهم

محافظات
صورة من الحدث
صورة من الحدث
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واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، استقبال المواطنين بمكاتبهم للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.  

وقال محافظ قنا، إنه تم استقبال اليوم الإثنين 53 مواطن من مختلف مراكز المحافظة، وتم الاستماع إلى شكواهم، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، والحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة، مشيرًا إلى أنه تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، كما تم إحالة بعض الطلبات التي تحتاج للدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

وأضاف الداودي، أنه من واجبنا كمسئولين السعي نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.

التضامن السكرتير العام نفقة الدولة عاجل التربية والتعليم التضامن الاجتماعى فرصة عمل مديرية التضامن الاجتماعي لتضامن الاجتماعي المهندس نبيل الطيبي لقطاع الخاص حسن عثمان الدكتور حازم عمر
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