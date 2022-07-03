الزراعة تطرح اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الأضحى

الاقتصاد
بوابة الفجر
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بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع المعاناة عن كاهل المواطنين، أعلن ممدوح السباعى رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة عن توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية يوميا لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الاضحى المبارك ومساهمة من الوزارة فى تقديم هذه الخدمة والتى تحوز ثقة المواطنين بأسعار تنافسية.


وقال "السباعي" إنه تم طرح اللحوم البلدي بسعر 135 جنيها للكيلو في إطار مبادرة الوزارة "خير مزارعنا لأهلينا" لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة.


وأشار إلى أن اللحوم من إنتاج المزارع التابعة لقطاع الإنتاج، مضيفا أن القطاع سبق وقام أيضا بطرح الاضاحي الحية من الأبقار والجاموس والخراف بأسعار تقل عن الأسواق.

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