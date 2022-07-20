بعد زيارة السيسي لها للمرة الأولى.. ما لا تعرفه عن صربيا

تعتبر صربيا من الدول الأوربية التي تملك حدودًا مع الدول المجاورة إلي أوكرانيا وتعتبر هي بوابة تلك الدول إلي العالم في حالة أي صراع يحدث.

فلهذا تحاول "الفجر" عرض كل ما يتعلق بصرييا.



أين تقع صربيا؟



هي دولة تقع في مفترق الطرق بين وسط وجنوب شرق أوروبا وتغطي الجزء الجنوبي من سهل بانونيا والبلقان المركزي.

ماهي طبيعتها الجغرافية؟

هي دولة غير ساحلية ومغلقة علي حدودها.



ما هي حدودها؟



تحدها من الشمال المجر ومن الشرق رومانيا وبلغاريا ومن الجنوب مقدونيا، ومن الغرب كرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وتملك أيضا حدودًا مع ألبانيا عبر منطقة كوسوفو المتنازع عليها.



ماهي عاصمتها؟



عاصمة صربيا هي بلغراد التي تعتبر من أكبر وأقدم المدن في جنوب شرق أوروبا.

كيف تأسست صربيا؟



قامت جماعات سلافية مختلفة من بينهم أسلاف الصربيين الحاليون في الانتشار في شبة جزيرة البلقان وكان لكل جماعة زعيم.

وفي القرن ال 12 توحدة تلك الجماعات وتم إنشاء الدولة الصربية لاول مرة.

وفي القرن ال13 بدأت الدولة في توسيع حدودها علي حساب الدولة البيزنطية ولكن قامت الدولة العثمانية بهزيمة الصرب في معركة كوسوفو عام 1389.

ولم تحصل علي استقلالها إلا عند هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى وانحسر النفوذ التركي في منطقة البلقان حتي استقلت تلك الدول.

في عام 1918 تم إنشاء مملكة الصرب والكروات وسلوفينيا وبعد ذلك إطلاق عليهم المملكة اليوغوسلافية عام 1929.

ولكن وقعت صربيا تحت الإحتلال الألماني ي الحرب العالمية الثانية ولكن نجحت مجموعة من الشيوعيين بقيادة جوزيف بروز تيتو بتطرد الألمان.

وبعد إنشاء الاتحاد اليوغوسلافي التي كان يضم ست دول.

ولكن خروج من هذا الاتحاد بداية من الألبان وصريبا حتي سلوفينيا.

ولكن اندلعت الحرب صربيا وكرواتيا وتم وقف إطلاق النار عام 1992 برعاية الأمم المتحدة.

ولكن استمر تبادل النار داخل صربيا جرد الحكام محافظتي كوسوفو وفويفودينا من الحكم الذاتي وحاولت كوسوفو إجراء انتخابات إلي الاستقلال.

وفي عام 1992 أعلنت البوسنة والهرسك الاستقلال ونشب الصراع مرير بين مسلمي البوسنة وسكانها الذين بسطوا نفوذهم علي اكثر من ثلثي الجمهورية.

ولكن حدث إتحاد بين جمهورية صربيا والجبل الأسود وتم تشكيل دولة يوغسلافيا الجديدة إلي دعمت الجماعات الصربية علي مسلمي البوسنة والهرسك.

الأمر الذي جعل الأمم المتحدة دعت إلي فرض حصار علي يوغوسلافيا.

كل هذا بسبب الاعتداء على المسلمين مع الضغوط الدولية تم توقيع سلام دايتون باوهايو في الولايات المتحدة عام 1995.

وفي نفس العام توقيع سلام الصرب وكرواتيا.

واستمرت هكذا صربيا في حروب واستقرار حتي وصلت إلي عام 2006 التي أنشئت فيها الدولة الجديدة المستقلة.



كم يبلغ عدد سكانها؟



يبلغ عدد سكان صربيا 8.5 مليون نسمة في 2022.

ما هو النظام السياسي فيها؟



النظام السياسي فيها جمهورية برلماني.

يتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات لمدة لا تتجاوز 8 سنوات للحكم.

أما السلطة التشريعية يتم اختيارها من قبل الشعب ويكون أعضاء البرلمان 250 عضو.

أما السلطة القضائية يتم تعيينهم من هيئة القضائية العالية.



من هو الرئيس الحالي؟



هو الكسندر فوتشيتش تولي الحكم مايو 2017 وهو رئيس الحزب التقدمي الصربي.

ما يميز هذا الرئيس أنه منفتح مع الاتحاد الأوروبي.

الإقتصاد الصربي



يبلغ الإنتاج المحلي 106.5 مليار دولار عام2017.

ويأتي هذا الناتج المحلي من خلال قطاع الخدمات التي يمثل63.8 ٪ وقطاع الاتصالات وبمثل 23.5 ٪ الزراعة ب12.7 ٪.

تعتبر صربيا من أكبر الدول في إنتاج التوت في العالم وأيضا الخوخ كما تكون ضم الدول الكبرى في إنتاج الذرة وتحتل المرتبة 35 في القمح.

ماهي الطبيعة المناخية



شديد البرودة في الشتاء وحار في الصيف