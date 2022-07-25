كلية الشرطة للبنات 2022.. تعرف على التخصصات المتاحة للفتيات

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الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع طالبات كلية الشرطة - أرشيفية
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أعلنت وزارة الداخلية، أمس الأحد، قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة 2022، وذلك بعد موافقة الوزير اللواء محمود توفيق، الأمر الذي تسبب في زيادة معدلات البحث في موقع “جوجل” حول التقديم وشروط ومكان اختبارات كلية الشرطة 2022، وكذلك كلية الشرطة للبنات.

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تعرف على رابط موقع التقديم في كلية الشرطة 2022

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تعرف على مكان اختبارات كلية الشرطة 2022

تخصصات كلية الشرطة للبنات

وتسمح أكاديمية الشرطة للفتيات هذا العام للالتحاق بها من خلال بعض المتخصص المطلوبة وأبرزها الحقوق والآداب والطب البشري والعلوم الطبية المساعدة وعلاج طبيعي والأسنان والصيدلة، والتمريض والتربية الرياضية، وفنون تطبيقية واعلام وألسن".

مكان وموعد اختبارات كلية الشرطة 2022

ومن المقرر أن يكون مكان اختبارات كلية الشرطة 2022 عند البوابة رقم 5 بأكاديمية الشرطة اعتبارا من الساعة 6 صباحا وفقا في المواعيد التي حددتها وزارة الداخلية وتبدأ من أول أغسطس المقبل.

وتشترط أكاديمية الشرطة ارتداء الكمامة، حيث لن يسمح بالدخول من البوابة وإلى مقار لجان قبول الطلبات لمن لا يرتدي الكمامة، أو من يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة، مع مراعاة التباعد بين الطلبة، وتعقيم المنشآت التي يتردد عليها الطلبة ووضع معقمات ومطهرات في الطرقات.

نبذة عن أكاديمية الشرطة المصرية

يشار إلى أن أكاديمية الشرطة المصرية تعد صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا.

كما أن الأكاديمية تتميز بأنها أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

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