أسعار النفط تواصل الارتفاع في الختام مع تراجع سعر الدولار الأمريكي

واصلت أسعار النفط الارتفاع لتصعد دولارين للبرميل يوم الاثنين بدعم من مخاوف بشأن المعروض وتراجع الدولار الأمريكي ومكاسب أولية لأسواق الأسهم، لكن الأسعار تذبذبت بينما يخشى البعض أن الطلب على الوقود قد يضعف إذا رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة قوية.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.95 دولار، أو 1.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 105.15 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط دولارين، أو 2.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 96.70 دولار للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوف محلل النفط ببنك يو بي إس "تراجع طفيف للدولار الأمريكي وتحسن أسواق الأسهم يدعمان النفط". وبعد بداية قوية تحولت الأسهم الأمريكية للهبوط في تعاملات بعد الظهر مع توخى المستثمرين الحذر قبيل اجتماع البنك المركزي الأمريكي ونتائج من بضع شركات للنمو هذا الأسبوع.

وشهدت العقود الآجلة للنفط تقلبات في الأسابيع القليلة الماضية مع تعرضها لضغوط من مخاوف بأن تزايد أسعار الفائدة قد يبطىء النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود، لكنها تجد دعما من شح في المعروض خصوصا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو.

وقال دينيس كيسلر نائب رئيس التعاملات في (بي أو كيه فايننشال) "الاقتصادان الأمريكي والأوروبي يتباطأن، ومع توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مجددا هذا الأسبوع فإن المتعاملين يبقون حذرين للغاية."

وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن المركزي الأمريكي سيرفع على الأرجح أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه في 26 و27 يوليو تموز.

وأفلتت الصين بالكاد من انكماش اقتصادي في الربع الثاني مع تسجيل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمو بلغ 0.4 بالمئة على أساس سنوي.

ومن ناحية أخرى، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون أسبوعين، من نحو 860 ألف برميل يوميا.

لكن محللين يتوقعون أن يبقى إنتاج ليبيا متقلبا بينما ما زال التوتر مرتفعا بعد اشتباكات بين فصائل متناحرة في مطلع الأسبوع.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية سبتمبر أيلول 79 سنتًا أو 0.77% إلى 104.68 دولار للبرميل في الساعة 12:17 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتًا أو 0.87% إلى 95.52 دولار للبرميل.

وتأرجحت أسعار عقود النفط الآجلة صعودًا وهبوطًا في الأسابيع الماضية مع محاولة المتعاملين الموازنة بين احتمالات المزيد من الرفع لأسعار الفائدة، وهو ما قد يحد من النشاط الاقتصادي مما يقلل بدوره الطلب على الوقود، وبين نقص الإمدادات من النفط الروسي نتيجة للعقوبات الغربية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في غضون أسبوعين من نحو 860 ألف برميل يوميًا. لكن محللين توقعوا استمرار تقلب إنتاج النفط الليبي مع استمرار التوترات هناك.

سوناطراك الجزائرية تعلن عن كشف نفطي مع إيني وكشفين للغاز





أعلنت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك في بيان اليوم الإثنين الخامس والعشرين من يوليو تموز عن كشف نفطي وكشفين للغاز.

وأوضحت الشركة أنها حققت اكتشافين للغاز اعتمادًا على مجهودها الخاص، واكتشافًا للنفط بالشراكة مع شركة إيني الايطالية.

ويتمثل الأول في اكتشاف للغاز المكثف بمكمنين من طبقة الديفوني، إذ بلغت معدلات التدفق المسجلة خلال الاختبارات 300.000 م 3 / يوم من الغاز و26 م 3 / يوم من المكثفات من المكمن الأول و213.000 م 3 / يوم من الغاز و17 م 3 / يوم من المكثفات من المكمن الثاني.

أما الاكتشاف الثاني الذي حققته مع إيني فهو فهو اكتشاف نفطي، وأنتج البئر خلال الاختبارات 1.300 برميل/يوم من النفط، و51.000 متر مكعب/يوم من الغاز المصاحب.

وتستعد شركة جازبروم الروسية إلى خفض واردات الغاز إلى أوروبا بأكثر من النصف بدءا من صباح بعد غدٍ الأربعاء، في إشارة إلى تنفيذ الرئيس بوتين لتهديداته بشأن إمدادت الغاز الروسية إلى أوروبا عبر نورد ستريم 1 "السيل الشمالي"، ويبدو أن أوروبا باتت مجبرة على قبول عرض بوتين بشتغيل خط غاز السيل الشمالي - 2.



وقالت شركة جازبروم الروسية، اليوم الاثنين، إنها ستوقف تشغيل محرك توربيني آخر تابع لشركة سيمنز في محطة ضاغط بورتوفايا التابعة لخط “نورد ستريم”.

وستتقلص شحنات الغاز اليومية بعد قرار جازبروم إلي 33 مليون متر مكعب، أو 20٪ من السعة الإجمالية لخط الأنابيب.