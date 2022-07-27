أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 27-7-2022 في مصر

أسعار الدواجن واحدة من الموضوعات التي يبحث الكثيرون عنها بشكل يومي، إذ تعتبر من الأساسيات ي حياة المواطنين، الذين يعتمدون على لحومها إلى جانب ارتباط بعض الاستثمارات بها.

أسعار الدواجن

ويتساءل الكثيرون عن أسعار الدواجن وكذلك أسعار البيض الذي شهد اضطرابا وارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، بعدما ارتفعت كافة السلع والخدمات تأثرا بالأزمات العالمية التي تحيط بنا.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام أسعار الدواجن في السطور التالية:

سجلت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء الموافق الـ27 من يوليو 2022، استقرارا ملحوظا عقب الاضطراب الذي شهدته مختل الاسعار مؤخرا.

أسعار الدواجن اليوم

وتراوحت أسعار الدواجن بين الـ31 والـ32 جنيهًا تسليم أرض المزرعة حسب تصريحات سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالجيزة.

أسعار الدواجن للمستهلك

وتبلغ أسعار الدواجن حتى تصل إلى المستهلك 37 جنيها وأقصى سعر 40 جنيها، ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى، باختلاف تكلفة نقله.

أسعار الدواجن اليوم

بلغت أسعار الدواجن البيضاء 31 جنيها للكيلو بالمزرعة، بيما وصلت أسعار الساسو إلى 47 جنيا للكيلو، فيما سجلت أسعار الكتكوت الأبيض 6 جنيهات لـ6.25 جنيه، بينما كتكوت الساسو 4.25 إلى 4.50 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار الدواجن الأمهات 28 جنيها.

أسعار البيض فى جمهورية مصر العربية

ووصلت أسعار كرتونة البيض فى المزارع إلى مستوى 64 جنيها للبيض الأبيض بينما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 67 جنيها وكرتونة البيض البلدى 58 جنيها.

البحث عن أسعار الدواجن

وتعتبر أسعار الدواجن من أهم الموضوعات في الآونة الأخيرة، إلى جانب أسعار الخضروات والفاكهة وكذلك أسعار مواد البناء التي تتضمن الأسمنت والحديد وكافة المواد المستخدمة في الانشاءات والتي يتم البحث عنها بشكل دوري.

ارتفاع أسعار الدواجن

وارتفعت أسعار الدواجن بشكل لافت مؤخرا، كبقية السلع والخدمات في ظل الأزمة الأوكرانية الروسية التي أثرت بشكل سلبي على العالم، ولا سيما إمدادات سلاسل الغذاء العالمية وخاصة في مخزون القمح للدول التي تعتمد بشكل كبير على تلك الدول لاستيفاء احتياجات مواطنيها من النقص في الحبوب.

خدمة أسعار الدواجن

قدمنا لحضراتكم عبر بوابة الفجر أسعار الدواجن اليوم في جمهورية مصر العربية إلى جانب أسعار الكتاكيت والبيض.