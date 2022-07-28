خلال ساعة.. نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس ورابط الحصول عليها

نتيجة الثانوية الازهرية, نتيجة, نتائج الامتحانات, الازهر لشريف, ربط نتيجة الثانوية الازهرية, الثانوية الاوهرية

خلال ساعة، من المنتظر ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها من الطلاب والطالبات رابط سريع ومباشر يمكنكم الضغط عليه واتباع الخطوات، حيث تحرص بوبة الفجر الإلكترونية دائما على توفير كافة التفاصيل المتعلقة حول نتيجة الثانوية الأزهرية لسهولة معرفتها بالدرجات النهائية والمجموع الكلي في كل المواد.

نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

ومن جهته، يعقد الأزهر الشريف اليوم، خلال ساعة، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2022، حيث يعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

وفي بث مباشر، تحرص صفحات الأزهر الشريف على مشاركة مؤتمر نتيجة الثانوية الأزهرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

ومن هنا نوفر لكم رابط للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.

وتتيح بوبة الفجر الإلكترونية للطلاب والطالبات وأولياء الأمور من الثانوية الأزهرية رابط سريع للاستعلام عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية عن طريق ادخال برقم الجلوس فور اعتمادها.

وعن الرابط الذي خصصته مشيخة الأزهر الشريف هو https://natiga.azhar.eg/?source=service

ويمكن للطلاب الاحتفاظ بالربط فلا يتبقى سوى دقائق قليلة لظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

1- الانتظار لحين الانتهاء من اعتماد النتيجة الساعة 2 ظهرًا.

2- الضغط على رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.

2- ادخال الرقم القومي أو جواز السفر لغير المصريين.

5- اضغط على بحث للحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 من بوابة الأزهر الإلكترونية.