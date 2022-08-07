بالفيديو.. مي سليم تتألق بأحدث ظهور لها

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها بفيديو لها أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستغرام ”.

وظهرت “سليم” وهي ترتدي تربون باللون البينك وفستان كت باللون الأورنج واللبني،وارتدت اكسسوارات مناسبة للإطلالة مما أثار تفاعل الجمهور معها.

https://www.instagram.com/reel/Cg9U5NHsZb7/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

آخر أعمال النجمة مي سليم



وكانت آخر أعمال النجمة مي سليم مسلسل "دنيا تانية" من بطولة ليلى علوي، وفراس سعيد، ونورهان، وأحمد عزمي، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.

مي سليم

فيلم "200 جنيه" للفنانة مي سليم

كما إنها شاركت في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وقدمت شخصية جديدة ومختلفة، وكان على رأس هؤلاء النجوم إسعاد يونس، خالد الصاوي، ليلي علوي، وغيرهم من النجوم.



مشوار مي سليم الفني



عملت كموديل في الكليبات الغنائية في بداياتها الفنية، مثل كليب «عيني» لهشام عباس وحميد الشاعري، وقدمت منذ بداية مشوارها الفني ثلاث ألبومات منها: «قلبي بيحلم» وهو أول ألبوم غنائي تقدمه ثم ألبوم «إحلوت الأيام»، ثم ألبوم «لينا كلام بعدين» وقدمت كليب «طال» من إخراج رامي محمد، وقدمت كذلك أغنية «أكيد في مصر» وأغنية «هو ده» التي تم تصويرها أيضا في لبنان، بالإضافة إلي أغنية “أحسن ناس” مع المغني محمود العسيلي ثم أغنية “سيبه” ثم أغنية «مين إلى قلك عني» وأيضًا أغنية “سكتالو”، اتجهت بالفترة الأخيرة إلى مجال التمثيل في السينما والتلفزيون في مصر وعملت بأدوار عدة.

مي سليم

جوائز مي سليم

حصدت الفنانة مي سليم على عدد من الجوائز وهم: أفضل مطربة لعام 2008 عن ألبوم «إحلوت الايام» في أستفتاء طلاب جامعة عين شمس، وأفضل مطربة وألبوم نسائي لعام 2010 عن ألبوم "لينا كلام بعدين "في الأستفتاء الجماهيري لموقع دوشة فن، وأفضل مطربة ممثلة لعام 2010 عن فيلم" الديلر" في مهرجان روتردام الدولي، وسفيرة التبرع بالدم لعام 2010، وأفضل ممثلة شابة لعام 2011 عن مسلسل" مكتوب على الجبين" في استفتاء مجلة سيدتي، وأفضل مقدمة لبرنامج ترفيهي عن برنامج" Sisters' soup" من مهرجان القنوات الفضائية.