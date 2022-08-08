خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى للتنسيق عبر موقع التنسيق الإلكتروني

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى للتنسيق، تعتبر من ضمن أكثر العمليات بحثا من قبل طلاب وطالبات الثانوية العامة 2022، عبر مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في مصر.

ويتجهز جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة 2022، يوم الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس 2022، لبدء تسجيل رغبات المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عقب إعلان الحد الأدنى من الدرجات لقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية بـ365 فأكثر، ما يعادل نسبة 89.02%، و341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.017% لشعبة علمي رياضة، و264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% للشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن الرابط الإلكتروني الخاص بتنسيق الجامعات والمعاهد التابعة لها، والذي من المقرر تفعيله يوم الخميس المقبل الموافق 11/8/2022 ويستمر لمدة 5 أيام.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وهي على النحو التالي:-

رابط تسجيل رغبات المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق

وخصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقعا لتسجيل رغبات المرحلة الأولى للتنسيق لطلاب الثانوية العامة 2022، وذلك من خلال رابط إلكتروني لتسهيل الإجراءات، وهي كالآتي:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من الرابط التالي (اضغط هنـــــــا)، التابع لبوابة الحكومة المصرية.

- قم بالضغط على أيقونة (خدمات تنسيق المرحلة الأولى)، والتي ستكون متاحة للطلاب بداية من يوم الخميس المقبل.

- وبعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على تاضغط هنا لتسجيل رغبتك).

- على الطالب اختيار (مدارس الثانوية العامة).

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به، ثم بعد ذلك يقوم بإدخال الرقم السري والموجود على استمارة النجاح التي تسلمها من المدرسة.

- يقوم بإعادة إدخال الرقم الموجود أمامه على الشاشة في الخانة المخصصة لذلك.

- تظهر أمام الطالب كليات المرحلة الأولى، ليقوم الطالب باختيار الرغبات وفق اختياره.

- بعد الانتهاء يتم الضغط على التالي، ليتم عرض قائمة الرغبات التي تم تسجيلها، ويجب مراجعتها والتأكد من صحتها ودقتها.

- وأخيرا الضغط على أيقونة (تسجيل) حتى يتم تسجيل الرغبات الخاصة به على موقع التنسيق.