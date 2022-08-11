أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط للمرة الثالثة منذ أبريل

خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط وذلك للمرة الثالثة منذ أبريل نيسان، معززة بذلك التأثير الاقتصادي حرب أوكرانيا وارتفاع التضخم والجهود المستمرة الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وأظهر تقرير أوبك الشهري اليوم الخميس 11 أغسطس آب أنها خفضت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2022 إلى 3.1 مليون برميل يوميًا من 3.36 مليون برميل يوميًا بواقع 300 ألف برميل.

وقالت إن الطلب العالمي على النفط في 2023 سيرتفع إلى 2.7 مليون برميل دون تغير عن التوقعات السابقة.

وتوقع التقرير أن يستقر إجمالي متوسط الطلب على النفط خلال 2022 عند 100 مليون برميل يوميًا.

وتراجعت هوامش أرباح مصافي النفط خلال يوليو من المستويات القياسية المسجلة في يونيو.

كانت وكالة وكالة الطاقة الدولية قالت الخميس 11 آب أغسطس، إن درجات الحرارة المرتفعة في الصيف وارتفاع أسعار الغاز عززت استخدام النفط في توليد الطاقة، مما زاد الطلب لكنه يخفي مواطن ضعف في الاقتصادات التي تعاني من مخاوف الركود.

وقالت الوكالة، ومقرها باريس، في تقريرها الشهري عن النفط، الذي رفعت فيه توقعاتها للطلب في عام 2022 بمقدار 380 ألف برميل يوميًا "ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة، مما حفز التحول من الغاز إلى النفط في بعض البلدان".

وحذرت الوكالة من أن "هذه المكاسب الاستثنائية، التي تتركز بشكل كبير في الشرق الأوسط وأوروبا، تخفي ضعفًا نسبيًا في قطاعات أخرى"، مشيرة إلى تراجع استخدام الوقود في النقل البري في البلدان المتقدمة وتباطؤ النمو بحلول نهاية العام.

وافقت أوبك+ في الاجتماع الذي عقدته الأربعاء 3 أغسطس آب على رفع إنتاجها من النفط في سشهر سبتمبر أيلول المقبل بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، مشددة على أن محدودية الطاقة الفائضة تقتضي استخدامها بحذر شديد استجابة لانقطاعات الإمدادات الشديدة مستقبلًا.

مخزونات النفط

وأظهرت بيانات التقرير الشهري للمنظمة ارتفاع مخزونات النفط 20.9 مليون برميل على أساس شهري خلال يونيو عند 2712 مليون برميل، لكنها أقل 163 مليون برميل بالمقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وقالت أوبك أن المخزونات لدى الدول الأعضاء أقل من متوسط السنوات الخمس الأخيرة بنحو 261 مليون برميل، وبمقدار 236 مليون برميل لمتوسط الفترة بين عامي 2015 و2019.

وقالت أوبك أن مخزونات النفط التجارية الأمريكية ارتفعت 23.2 مليون برميل على أساس شهري في يوليو إلى 1.209 مليار برميل، بينما تنخفض 60.0 مليون برميل بالمقارنة مع نفس الشهر في 2021،فيما تتراجع 103.3 مليون برميل عن متوسط السنوات الخمس السابقة.

أسعار النفط الآن



وارتفع خام نايمكس الأمريكي خلال هذه اللحظات في حدود 1.5% أو ما يعادل 1.2 دولار في البرميل وصولا إلى مستويات قرب الـ 93.1 دولار في البرميل بعد النزول إلى مستويات قرب الـ 91 دولار في البرميل.

وزاد خام برنت القياسي هو الآخر خلال هذه اللحظات في حدود 1.4% أو ما يعادل دولار في البرميل وصولا إلى مستويات قرب الـ 99 دولار بعد النزول إلى مستويات قرب الـ 96.6 دولار في وقت سابق.

وانخفض أسعار خام نايمكس الأمريكي الخفيف في وقت سابق اليوم من تعاملات الخميس في حدود 0.5% أو ما يعادل 0.4 دولار نزولا إلى مستويات قرب الـ 91 دولار للبرميل.

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بينما تراجع خام برنت القياسي خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس في حدود 0.4% دولار أو ما يعادل 0.6 دولار في البرميل نزولا إلى مستويات قرب الـ 97 دولار للبرميل.

وفي المقابل أعلنت إدارة الطاقة الأمريكية منذ قليل اليوم الخميس عن انخفاض متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة لما دون الـ 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ مارس.

توقعات الطاقة الدولية



تقول وكالة الطاقة الدولية إن ارتفاع استخدام النفط لتوليد الطاقة في أوروبا والشرق الأوسط سيعزز استهلاك الخام لبقية العام، ورفعت الوكالة توقعاتها للطلب على النفط هذا العام بمقدار 380 ألف برميل يوميًا.

وأضافت وكالة الطاقة الدولية أن التزام الاتحاد الأوروبي بخفض استهلاك الدول الأعضاء للغاز بنسبة 15% في الفترة من أغسطس الحالي وحتى مارس 2023، سوف يزيد الطلب على النفط بنحو 300 ألف برميل يوميًا في الأرباع السنوية الستة المقبلة.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن النفط، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة، مما حفز التحول من الغاز إلى النفط في بعض البلدان.

وحذرت الوكالة من أن هذه المكاسب الاستثنائية، التي تتركز بشكل كبير في الشرق الأوسط وأوروبا، تخفي ضعفًا نسبيًا في قطاعات أخرى.

وقالت وكالة لطاقة لدولية أنه من المتوقع تراجع استخدام الوقود في النقل البري في البلدان المتقدمة وتباطؤ النمو بحلول نهاية العام.