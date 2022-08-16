أسعار اللحوم في أسواق محافظة البحر الأحمر

أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم

تشهد أسعار اللحوم في أسواق محافظة البحر الأحمر، ثباتا في الأسعار، اليوم الثلاثاء، بجميع أسواق المحافظة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار اللحوم اليوم، في محافظة البحر الأحمر.


أسعار اللحوم جاءت كما يلي:

أسعار اللحوم الضأن ما بين 190 – 200 جنيها، والكبدة الضأن 200 – 210 جنيها.

أسعار اللحوم الجملي بين 100 – 130 جنيها للكيلو، داخل محافظة البحر الأحمر

أسعار كيلو المفروم بين 145-185 جنيهًا داخل محافظة البحر الأحمر

أسعار لحم الكندوز تراوح ما بين 180 إلى 200 جنيهًا للكيلو في الأسواق داخل محافظة البحر الأحمر

أسعار السجق البلدي في السوق من 145 إلى 165 جنيهًا داخل محافظة البحر الأحمر

سعر كيلو كباب الحلة ما بين 180-195 جنيهًا للكيلو داخل محافظة البحر الأحمر

اللحوم السودانية في البحر الأحمر

وكان الدكتور على مصلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قد أعلن في تصريحات له أن الشركة المصرية للحوم والدواجن زادت ‏من ضخ اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بما ‏يقارب 120 طنًا يوميًا.

البحر الاحمر اسعار اللحوم محافظة البحر الأحمر المجمعات الاستهلاكية اسعار اللحوم اليوم يوم الثلاثاء اللحوم السودانية أسعار اليوم

مواد متعلقة

الجولة الثالثة.. موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

عروض ضرب نار.. ننشر أسعار السلع الغذائية اليوم الثلاثاء 16 أغسطس

أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء 16-8-2022

الأكثر قراءة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين إدارة الأهلي والحاوي

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقتين من العيار الثقيل

عاجل.. تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع صفقة الموسم

لتجنب ارتفاع الفاتورة.. تعرف على أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء (فيديو)

فيريرا يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

بـ2 مليون دولار.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مدمر الشباك

عاجل.. مصرع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالقليوبية

الزمالك يُغري " الأخطبوط " ويقطع الطريق أمام الأهلي