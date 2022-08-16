تشهد أسعار اللحوم في أسواق محافظة البحر الأحمر، ثباتا في الأسعار، اليوم الثلاثاء، بجميع أسواق المحافظة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار اللحوم اليوم، في محافظة البحر الأحمر.



أسعار اللحوم جاءت كما يلي:

أسعار اللحوم الضأن ما بين 190 – 200 جنيها، والكبدة الضأن 200 – 210 جنيها.

أسعار اللحوم الجملي بين 100 – 130 جنيها للكيلو، داخل محافظة البحر الأحمر

أسعار كيلو المفروم بين 145-185 جنيهًا داخل محافظة البحر الأحمر

أسعار لحم الكندوز تراوح ما بين 180 إلى 200 جنيهًا للكيلو في الأسواق داخل محافظة البحر الأحمر

أسعار السجق البلدي في السوق من 145 إلى 165 جنيهًا داخل محافظة البحر الأحمر

سعر كيلو كباب الحلة ما بين 180-195 جنيهًا للكيلو داخل محافظة البحر الأحمر

اللحوم السودانية في البحر الأحمر

وكان الدكتور على مصلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قد أعلن في تصريحات له أن الشركة المصرية للحوم والدواجن زادت ‏من ضخ اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بما ‏يقارب 120 طنًا يوميًا.