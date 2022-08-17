سرطان الرئة.. كيف تحمى نفسك من المرض الذي أصيب هشام سليم

تصدر الفنان هشام سليم تريند جوجل في الساعات القليلة الماضية، بسبب إصابته بوعكة صحية نتيجة إصابته بسرطان الرئة.

ولكن الفنان هشام سليم، نفى ما تم تداوله، عبر موقع التواصل، موضحا أنه يتمتع بصحة جيدة وحالته مستقرة، قائلا «أظن إن الإصابة بالسرطان أصبح أمرا بسيطا مقارنة بكوفيد 19 اللي الناس بقت بتموت منه في أيام قليلة».

ولكن يستعرض موقع الفجر الإلكتروني في النقاط التالية تفاصيل ومعلومات حول سرطان الرئة المرض الذي تصدر التريند ويظل الاشخاص يبحثون عن طرق الوقاية منه

في البداية يتطلب من مريض المصاب بالرئة أن تناول الأطعمة والأعشاب التي تعالج المشكلة وتتمثل في العرقسوس واللوبيليا والجرينديليا

1- يجب تنظيف الرئة من الملوثات وعلاج المشكلات الموجودة بها.

2- تناول الأطعمة والأعشاب التي تطرد السموم.

3- تناول الأطعمة والأعشاب التي تعالج الالتهاب

4- تناول الأطعمة والأعشاب التي تقلل السعال

5- تناول الأطعمة والأعشاب التي تقلل الاحتقان

6- تناول الأطعمة والأعشاب التي تساعد في تنظيف رئتيك بعد التوقف عن التدخين.

وللحصول على أفضل صحة للرئة، توصي جمعية ALA، بضرورة الامتناع عن التدخين وتجنب التدخين السلبي والإلكتروني، بجانب اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات لمضادات الأكسدة، فضلا عن ممارسة التمارين الهوائية بانتظام والتنفس العميق

وللحصول على أفضل صحة للرئة يجب الحفاظ على وزن صحي، وتجنب التعرض لملوثات الهواء الخارجية، بجانب الابتعاد عن التلوث المنزلية مثل دخان الطهي وغبار التنظيف والأتربة الكثيفة المتراكمة.

أعراض مرض سرطان الرئة

1- سعال مستجدّ يظهر ولا يختفي.

2- سعال مصحوب ببلغم دموي.

3-ضيق النفس.

4- أوجاع في الصدر.

5- بحة في الصوت.

الوقاية من مرض سرطان الرئة

1- يجب الإقلاع عن التدخين.

2- تجنب التدخين السلبي.

3- إجراء فحوص للكشف وجود غاز الرادون في محيط المنزل.

4- تجنب التعرض للمواد المسرطنة في العمل.

5- الحفاظ على نظام غذائي غني بالخضار والفواكه.

6- الحفاظ على شرب الكحول باعتدال أو تجنبها تمامًا.