ظهرت حالًا.. تعرف على نتائج الصف السادس الإعدادي لجميع المحافظات العراقية عبر epedu.gov.iq



حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية ننشر لكم في السطور التالية نتائج الصف السادس الإعدادي لجميع المحافظات العراقية عبر الرابط المخصص لذلك، حيث يستعد الطلاب لموعد ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي، ويبحث عنها الطلاب.

رابط نتائج الصف السادس الإعدادي لجميع المحافظات العراقية

وعبر رابط epedu.gov.iq يمكن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي لجميع المحافظات العراقية، حيث يترقب الطلاب في العراق نتائج الصف السادس الإعدادي العراق 2022-2023 الدور الأول بجميع المحافظات.

ينتظر طلاب الصف السادس الإعدادي 2022 العراق في جميع المحافظات عن موعد النتيجة، وتسيطر عليهم حالة من القلق والتوتر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن الوزارة تحرص على مساعدة الطلاب، وتضيف درجات مساندة للطلاب في جميع المواد، وأنه سوف يتم الاعلان عن نتيجة السادس الاعدادي بمجرد الانتهاء من تصحيح ورصد الدرجات بعد مراجعتها.

فيما تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية على تفعيل الروابط الخاصة بالاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادى بالعراق ليستطيع الطلاب استخدامها في معرفة النتيجة.

وأشارت الوزارة أن النتيجة سيتم إعلانها من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي المخصص لتقديم الكثير من الخدمات التعليمية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

خطوات الحصول على نتائج الصف السادس الإعدادي العراق 2022-2023

يقوم الطالب أو ولي أمره بفتح موقع وزارة التربية والتعليم في دولة العراق.

انقر على نتائج السنة السادسة من المرحلة الإعدادية الدور الأول.

يضغط الطالب على المحافظ الذي ينتمي إليه ويضغط على كلمة download.

يتم تنزيل النتائج مباشرة كملف PDF.

يبحث الطالب عن اسمه ويطلب النتيجة.



ومن المقرر أن تعلن نتائج الإعداد السادس 2022 في كل من نينوى، ديالى، الكرخ 1، 2، 3، الرصافة 1، 2، 3، النجف، ذي قار، القادسية، صلاح الدين، واسط، أربيل، السليمانية، الأنبار.. ودهوك وبابل والبصرة وكركوك وكربلاء والمثنى وميسان من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.