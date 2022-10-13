محمد شبانة يهاجم هناء حمزة: أول مرة يحصل هذا الموقف من أبناء النادي

تعجب الإعلامي محمد شبانة، من تحرير هناء حمزة نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة، محضر ضد النادي الأهلي، في قسم شرطة، وهذا متغير للسلوك وراه شيء غامض، وجديد عن النادي الأهلي.

تصريحات الإعلامي محمد شبانة

وقال محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، أمر آخر في تصريح هناء حمزة لم يعجبني، وهي توقيع نجلتها على بياض، وضرب مثال بتوقيع إمام عاشورللأهلي على بياض وهو نموذج لبعض اللاعبين الذين يفعلون هذا الأمر، وهو ما يحدث في جميع الأندية، البنت لم تتطلع على البنود بحريتها، وهو أمر ليس عيبًا في الألعاب الرياضية ويحدث مع لاعبين كُثر ويثبتون أحقيتهم ومن ثم يتم.

وأضاف، أيضًا لم يعجبني تصريح أن هناك اضطهاد من جانب مجلس إدارة الأهلي بعد انضمام نجل الكابتن هناء حمزة لقائمة محمود طاهر رئيس الأهلي الأسبق.

شبانه يشبه موقف هناء حمزة بموقف سابق له مع الأهلي

وأتم:" لدي موقف مشابه لنجل هناء حمزة بعدما قالت بإنه ا تتعرض للاضهاد بعد دخول نجلها في قائمة محمود طاهر رئيس الأهلي الأسبق، أنا كان لي موقف مشابه في مثل هذا الأمر، عندما كنت رئيس مجلس إدارة الأهرام الرياضي وكتبنا صفحة بعنوان "الطاهر" دعمًا للكابتن محمود طاهر في الانتخابات، لم يكن إنحيازي لمحمود طاهر على الخطيب من باب الحب والكره، وإنما كان الثنائي، أصدقائي وأحبابي".

وأضاف: "كانت وجهة نظري أن محمود طاهر هو رجل المرحلة في الاهلي في ذلك الوقت، والآن بعدما نجح الخطيب في الانتخابات لم أشعر لحظة بأي اضطهاد من جانب مجلس الاهلي الحالي بالأمر، مثلًا لم يمنعوني من حقي في معرفة أخبار النادي.

