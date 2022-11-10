موعد مباراة السعودية وبنما الودية اليوم وتردد القنوات الناقلة ومواعيد مباريات منتخب السعودية في كأس العالم 2022 قطر

يخوض المنتخب السعودي مباراة ودية اليوم أمام نظيره منتخب بنما، على ملعب آل نهيان، ضمن المعسكر الذي يخوضه المنتخب السعودي في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة؛ استعدادا لبطولة كأس العالم 2022 قطر، ونعرض لكم في موقع الفجر موعد مباراة السعودية وبنما وتردد القنوات الناقلة.

يخوض المنتخب السعودي مباراة ودية اليوم أمام نظيره منتخب بنما، على ملعب آل نهيان، ضمن المعسكر الذي يخوضه المنتخب السعودي في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة؛ استعدادا لبطولة كأس العالم 2022 قطر، ونعرض لكم في موقع الفجر موعد مباراة السعودية وبنما وتردد القنوات الناقلة.

موعد مباراة السعودية وبنما



تقام مباراة السعودية وبنما اليوم الخميس، الموافق 10 نوفمبر 2022 ميلادي، 16 ربيع الآخر 1444 هجرية، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت مكة المكرمة، والثانية بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبنما الودية اليوم



وتنقل مباراة السعودية وبنما الودية اليوم، عبر شاشة قناة SSC، التي تقوم بالبث المباشر لرياضة كرة القدم في المملكة العربية السعودية، وبعض البطولات القارية، ومباريات المنتخب الوطني السعودي، في وجود باقة من أبرز نجوم الإعلام الرياضي.



تردد قناة SSC الرياضية الجديد على نايل سات



تردد قناة SSC الرياضية الجديد على نايل سات هو: 12523، الاستقطاب: أفقي، الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة SSC الرياضية الجديد على عرب سات



تردد قناة SSC الرياضية الجديد على عرب سات هو: 12418، الاستقطاب: أفقي، الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وديات المنتخب السعودي استعدادا لبطولة كأس العالم 2022 قطر



ويخوض المنتخب السعودي معسكره في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2022 قطر، وخاض المنتخب الوطني السعودي حتى الآن 4 مباريات ودية في معسكر أبو ظبي، قدم فيها مستوى جيد، حيث التقى في افتتاحية مبارياته مع منتخب مقدونيا، وتمكن المنتخب السعودي من الفوز بهدف نظيف، ثم واجه “الأخضر” كل من منتخب ألبانيا، ثم منتخب الهندوراس، وانتهى كلا اللقاءين بالتعادل، وآخر لقاء خاضه “الأخضر” كان مع منتخب ايسلندا، وفاز فيه “الأخضر”، بهدف نظيف، وشهد اللقاء إصابة اللاعب “سلمان الفرج”، كابتن المنتخب السعودي.



مواعيد مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022

FIFA WORLD CUP QATAR 2022



ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة “ج”، من مجموعات مونديال 2022 قطر، مع منتخب الأرجنتين، المكسيك، بولندا.

ويواجه “الأخضر” في أولى مبارياته في البطولة، نظيره منتخب الأرجنتين، يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر الجاري، ثم يلتقي مع منتخب بولندا يوم السبت الموافق 26 نوفمبر، ويختتم المنتخب السعودي آخر لقاءاته في المجموعة أمام منتخب المكسيك يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر.