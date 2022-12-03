كورة لايف.. بث مباشر الارجنتين ضد استراليا yalla shoot | يلا شوت مباراة الارجنتين واستراليا بث مباشر اليوم في كأس العالم

يلعب المنتخب الأرجنتيني اليوم في دور الستة عشر لكأس العالم 2022 وهي جولة خروج المغلوب وهي مباراة بين الأرجنتين وأستراليا وقبل ذلك كانت المباراة بين هولندا والولايات المتحدة فلنراجع تفاصيل مباراة الأرجنتين ضد أستراليا.

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تغطية حية للأرجنتين، التي تواصل مشوارها في كأس العالم في قطر، بالتعادل في مرحلة المجموعات أمام أستراليا، المنافس القوي، في المباراة الافتتاحية لمراحل خروج المغلوب في البطولة، ولن يقبل أن يكون فريسة سهلة للأرجنتين وسيحاول تصديقه. لديه فرصة للفوز والوصول إلى مستوى أبعد من البطولة، رحلة الأرجنتين صعبة، على عكس الفرق الأخرى، لا توجد مباريات سهلة.

لكن عليه أن يتسلح بشخصية بطل كبير بالطبع. لاعبي تانجو لديهم خبرة كبيرة لتحسين فرصهم في الفوز الليلة والتأهل إلى ربع النهائي لكن عليهم توخي الحذر والاستعداد لأي موقف، لذا الليلة سيغيب المنتخب الأرجنتيني، فسنشهد أول خروج بالضربة القاضية. جولات مفاجأة، المرشح الأكثر استحقاقا لكأس العالم؟ سنكتشف في غضون ساعات قليلة متى سيتم بث مباراة الأرجنتين وأستراليا على الهواء مباشرة، Yalla Shoot.

وتعتبر قنوات بين سبورت هي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2022 قطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوجد قنوات أخرى في مناطق أخرى لها حق بث مباريات كأس العالم.

ويمكن من خلال الضغط الرابط التالي معرفة: قائمة القنوات الناقلة المفتوحة والمشفرة الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد أستراليا في مختلف مناطق العالم وبينها قنوات تركية وإيطالية مفتوحة.

موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

11:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءًا بتوقيت الكويت.