رابط بث مباشر NOW.. مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الأسبوع العاشر للدوري المصري لايف NoW

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي لينكات بث مباشر مباراة الزمالك ضد نظيره فريق الإسماعيلي في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس في الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.



كورة لايف بث مباشر مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي



ومن المقرر أن تبدء أحداث المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد القاهرة.



ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد نادي الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.



يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي



ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد نظيره فريق الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لإذاعة مباريات الدوري المصري الممتاز.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل نادي الزمالك في هذه المباراة مكون من:-



في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد ومصطفي الزناري وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: أحمد فتوح وأمام عاشور ومحمد اشرف روقا وسيد نيمار.

خط الهجوم: احمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري ويوسف اسامه نبيه.

