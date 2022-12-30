ads

الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة ليفربول 2-1 ليستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي live

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" خلال السطور التالية روابط البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أمام نظيره نادي ليستر سيتي، وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق 30 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.


بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي


ويطلق الحكم صافرة بداية أحداث المباراة بين ليفربول وليستر سيتي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ملعب "الأنفيلد".


كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

 

لمشاهدة مباراة ليفربول  وليستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول  وليستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول  وليستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )


ويقع نادي ليفربول في المركز السادس من جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك برصيد 25 نقطة، بينما يأتي فريق ليستر سيتي في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.


كورة لايف الجديد بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي


تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي

 

txt

مشاهدة مباراة ليفربول ولستر سيتي رابط مجاني بين سبورت

txt

بث مباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يلا لايف


ومن المتوقع أن يدخل نادي ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:


حراسة المرمي: أليسون بيكر
خط الدفاع: أندي روبرتسون — جويل ماتيب — فيرجيل فان دايك — جو جوميز
خط الوسط: فابينيو — تياجو ألكانتارا — جوردان هندرسون
خط الهجوم: كارفاليو — داروين نونيز — محمد صلاح


يلا شوت لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم الجمعة


القناة الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي
وتذاع أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وبالتحديد عبر قناة Bein Sports 1 HD Premium.


يلا شوت بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي


ومن الجدير بالذكر أن نادي ليفربول قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره نادي أستون فيلا بنتيجة 3-1، في مباراة الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.


بينما خسر نادي ليستر سيتي أمام نظيره نيوكاسل، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ17.
 

مباشرة مباراة ليفربول اليوم موعد مباراة ليفربول اليوم موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي نتيجة مباراة ليفربول اليوم موعد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر مباراة ليفربول مباشر مباراة ليفربول بث مباشر ليستر سيتي رابط مباشر يلا كورة مشاهدة مباراة ليفربول في الجول مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي

مواد متعلقة

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم

مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر يلا شوت | يلا كورة بث مباشر مباراة ليفربول Liverpool رابط مباشر اليوم عبر Bein Sports

الأكثر قراءة

عاجل.. قوات الأمن تصفي إرهابيا في هجوم أمام مسجد الصالحين بالإسماعيلية (فيديو)

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم كورة 365 بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي

بث مباشر هُنـا.. ريال مدريد وبلد الوليد يلا شوت ||GOAL HD بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد Real مباشرة اليوم || روابط يلا لايف OSATORA بث مباشر مباراة ريال مدريد الكاس تعليق رؤوف خليف

عاجل.. خبيرة أبراج تفجر مفاجآت نارية بشأن عام 2023: "زلازل وعواصف وبراكين" (فيديو)

عاجل.. أسباب انهيار الدولار بالسوق السوداء (فيديو)

موعد وصول كريستيانو رونالدو إلى السعودية

عاجل.. مرتضى منصور يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك

عاجل.. الصورة الأولى لمنفذ هجوم الإسماعيلية بعد استهدافه قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين