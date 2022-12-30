الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة ليفربول 2-1 ليستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي live

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" خلال السطور التالية روابط البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أمام نظيره نادي ليستر سيتي، وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق 30 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.



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ويطلق الحكم صافرة بداية أحداث المباراة بين ليفربول وليستر سيتي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ملعب "الأنفيلد".



كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي



ويقع نادي ليفربول في المركز السادس من جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك برصيد 25 نقطة، بينما يأتي فريق ليستر سيتي في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.



كورة لايف الجديد بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي



تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي



ومن المتوقع أن يدخل نادي ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندي روبرتسون — جويل ماتيب — فيرجيل فان دايك — جو جوميز

خط الوسط: فابينيو — تياجو ألكانتارا — جوردان هندرسون

خط الهجوم: كارفاليو — داروين نونيز — محمد صلاح



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القناة الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي

وتذاع أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وبالتحديد عبر قناة Bein Sports 1 HD Premium.



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ومن الجدير بالذكر أن نادي ليفربول قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره نادي أستون فيلا بنتيجة 3-1، في مباراة الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.



بينما خسر نادي ليستر سيتي أمام نظيره نيوكاسل، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ17.

