يقترب من الـ32.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 11-1-2023 في البنوك المصرية

"+31".. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 11-1-2023 في البنوك المصرية

سجلت أسعار الدولار اليوم الأربعاء الموافق الـ11 من يناير 2023، ارتفاعا كبيرا وفقزة تاريخية غير مسبوقة أمام الجنيه المصري وفق آخر التعاملات، حيث اقترب من الـ32 جنيها وهو رقم غير مسبوق.

أسعار الدولار

وتواصل أسعار الدولار اليوم ارتفاعها التاريخي في البنوك والسوق الموازي مقابل الجنيه، حيث ارتفعت أسعار الدولار اليوم لمستوي قياسي جديد، ليسجل أعلي سعر للدولار اليوم لدي البنك الأهلي المصري إلى 31.88 جنيه للشراء و31.92 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ووصلت أسعار الدولار اليوم في مصرف أبوظبي إلى 31.46 جنيه للشراء و31.50 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المتحد إلى 30.50 جنيه للشراء و30.80 جنيه للبيع.

قفزة أسعار الدولار

وارتفعت أسعار الدولار اليوم في المصرف المتحد إلى 31.80 جنيه للشراء و31.90 جنيه للبيع، مع ارتفاع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، ليسجل 31.30 جنيه للشراء و31.40 جنيه للبيع.

أسعار الدولار وقفزة تاريخية

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية أسعار الدولار اليوم الأربعاء، وفق آخر الأحداث أولا بأول في ظل اضطراب العملة الخضراء وارتفاعها غير المسبوق أمام الجنيه المصري حيث تسجل في تلك اللحظة 31.88 جنيها للدولار الواحد.