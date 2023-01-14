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أبو ريدة ينعى سعود المهندي

الفجر الرياضي
سعود المهندي
سعود المهندي

نعى هاني أبوريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي "كاف"، سعود المهندي، نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والقطري لكرة القدم، الذي توفي خلال الساعات الماضية، بعد صراع مع المرض.

وأبدى أبوريدة حزنه الشديد على رحيل المهندي، موضحا أن الراحل كان مثالا يحتذى به على مختلف المستويات سواء الإنسانية أو العملية، مخلصا لبلده وعروبته.

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هاني أبو ريدة يمثل فيفا في اجتماعات "IFAB" لتعديل قوانين كرة القدم

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من هو سعود المهندي الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بوفاته؟


وكان صديقا وفيا محبا لمصر وعاشقا لكل ما ينتمي لها، وعمل معي على التنسيق الكامل من أجل تحقيق المصالح العربية في كافة المحافل العالمية.

وشغل المهندي منصب نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونائب رئيس المجلس العربي لكرة القدم عن قارة آسيا، وانتُخِب كذلك عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكان من الكوادر الرياضية القطرية المتميزة، على جميع المستويات.

أبو ريدة رياضة اخبار الرياضة فيفا سعود المهندي

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