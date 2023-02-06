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دعاء الزلزال والكوارث الطبيعية

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دعاء الزلزال
دعاء الزلزال

دعاء الزلزال، يحرص الكثير من الناس على ترديد الأدعية بأن يسأل الله تعالى الحفظ والعفو والعافية أثناء وقوع الزلازل والكوارث الطبيعية، ومما يستحب ترديده وقت الزلازل هو:اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، في الدُّنيا والآخرةِ، اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، في دِينى ودُنياى، وأهلى ومالى، اللَّهمَّ استُرْ عَوراتى، وآمِنْ رَوعاتِى، اللَّهمَّ احفَظْنى من بينِ يدى، ومن خلفى، وعن يمينى، وعن شمالى، ومن فَوقِى، وأعوذُ بعظمتِكَ أن أُغْتَالَ مِن تحتي، وفيما لي نقدم لكم دعاء الزلزال بأكثر من صيغة لتردده.

 

دعاء الزلزال

دعاء الزلزال، أو الهزات الأرضية لم يرد بها في السنة النبوية دليل على استحباب ذكر أو دعاء معين عند حدوث الزلازل، ولكن يستحب للمسلم أن يدعو بما شاء ولا سيما الدعاء بأن يصرف الله عنه وعن الناس هذا البلاء.

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ومما يستحب ترديده وقت الزلازل هو: "اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، فى الدُّنيا والآخرةِ، اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، فى دِينى ودُنياى، وأهلى ومالى، اللَّهمَّ استُرْ عَوراتى، وآمِنْ رَوعاتِى، اللَّهمَّ احفَظْنى من بينِ يدى، ومن خلفى، وعن يمينى، وعن شمالى، ومن فَوقِى، وأعوذُ بعظمتِكَ أن أُغْتَالَ مِن تحتي".

دعاء الزلزال، وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال: "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به".

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